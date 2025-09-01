Baden-Württemberg: OB will Familie nach Todesfall im Comer See unterstützen

Ein Vater stirbt im Comer See bei der Rettung seiner Kinder. Seine Familie steht nach dem Leichenfund vor schweren Tagen. Wie seine Heimatstadt helfen will.
Nach dem tragischen Tod eines Vaters im Comer See will seine badische Heimatstadt die Familie unterstützen. „Wir sind jetzt dabei, die ersten Kontakte aufzunehmen und das Weitere mit ihnen zu besprechen“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Hubert Schnurr, mit Blick auch auf eine mögliche Trauerfeier. Die Partnerin des Mannes halte sich seines Wissens nach noch in Italien auf, die Kinder seien bereits zurück in Deutschland.