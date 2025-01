Baden-Württemberg: Nur wenig Glatteis und kaum Unfälle auf Straßen im Südwesten

1 Trotz Glätte-Warnung blieb es in Baden-Württemberg am Mittwochmorgen unfallfrei. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexander Wolf

Der Wetterdienst warnte erneut vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Das hatte erst vor einer Woche zu einem Chaos auf den Straßen geführt.









Trotz der erneuten Warnung vor glatten Straßen ist es in Baden-Württemberg am Morgen zunächst weitgehend unfallfrei geblieben. Es habe bislang keine Unfälle wegen Glatteis gegeben, die Lage sei entspannt und es gebe nichts Witterungsbedingtes zu vermelden, teilten etwa die Polizeipräsidien in Pforzheim, Offenburg und Heilbronn mit. Auch in den anderen Präsidien blieben laut Polizeisprechern größere Unfälle aus.