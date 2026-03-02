Nach der bundesweiten Warnstreikwelle im öffentlichen Nahverkehr drohte auch in Städten Baden-Württembergs der Stillstand. Doch Verdi will diese Woche von Warnstreiks absehen.
Nach dem Nahverkehrsstreik in diversen Bundesländern am Freitag und Samstag voriger Woche rollen die Busse und Bahnen wieder. Daran soll sich auch in Baden-Württemberg vorerst nichts ändern. Die Gewerkschaft Verdi strebt im Südwesten in dieser Woche keinen Stillstand an, wie ein Sprecher unserer Zeitung sagte. „Bis zum 9. März werden wir nicht zu Warnstreiks aufrufen.“ Dann folgen weitere Verhandlungen.