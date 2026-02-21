Baden-Württemberg: Nach Wind und Regen kommen die Genusstage

Wer Naturausflüge plant, sollte mit Wind und Böen rechnen. Doch schon bald steigen die Temperaturen deutlich – und die Sonne kommt zurück.
Wer am Wochenende die Natur genießen will, sollte sich in einigen Regionen Baden-Württembergs auf teils stürmische Böen einstellen und seine Ausflugspläne anpassen. Die gute Nachricht: Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg auch eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - denn es wird wärmer und auf längere Sicht auch freundlicher.