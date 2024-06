1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht mit seiner Partei hart ins Gericht. Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Tage hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sich Zeit gelassen, um sich zum Wahldebakel der Grünen bei der Europawahl zu äußern. Jetzt findet er wie üblich klare Worte. „Wir haben eine saftige Niederlage eingefahren am Wochenende“, sagte er am Dienstag über das Wahlergebnis der Grünen. Man habe sich vom Bundestrend nicht entkoppeln können. „Der negative Sog hat sich in den letzten Monaten verstärkt und reißt uns mit.“