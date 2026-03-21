Baden-Württemberg: Nach dem Wetter-Mix kommt die Kälte im Südwesten zurück

Sonne, Regen und Wind: Das Wetter bleibt am Wochenende wechselhaft. Warum sich Grillfans den Sonntag vormerken sollten, verrät der DWD.
Sonnencreme oder Schirm, das könnte beim Blick an den Himmel an diesem Wochenende die nicht ganz unwichtige Frage sein. Meteorologen würden beim Spaziergang wohl beides empfehlen. Denn sie erwarten in den kommenden Tagen einen steten Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern, bevor zur Wochenmitte die Temperaturen schlagartig in den Keller gehen. Dann sei auch wieder etwas Schnee auf den Feldberggipfeln wahrscheinlich, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD).