Baden-Württemberg: Meteorologen warnen vor Glatteis am Mittwoch

1 Am Mittwoch soll es in Baden-Württemberg glatt werden auf den Straßen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wer am Mittwoch zur Arbeit fahren will, sollte sich auf Glatteis einstellen. Welche Gebiete am meisten betroffen sein könnten.









Link kopiert



Die Menschen im gesamten Südwesten müssen sich am Mittwoch auf Glatteis einstellen. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in der Nacht zum Mittwoch sternenklar und damit sehr kalt. Am Morgen ziehen nach derzeitigen Prognosen Wolken auf, die vor allem zu gefrierendem Regen führen können: „Vormittags könnte ganz Baden Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein“, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert am Montag auf Anfrage.