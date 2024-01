Baden-Württemberg: Mehrere Dutzend Wolfsrisse im Land – Zahl ist gestiegen

1 Im vergangenen Jahr wurden in 15 Fällen insgesamt 42 Tiere nachgewiesen von Wölfen gerissen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Baden-Württemberg ist nicht gerade ein Wolfsland. Und dennoch sorgen Zwischenfälle auf den Weiden immer wieder für Aufsehen, Bauern und Schäfer kritisieren scharf. Nun hat das Land neue Zahlen vorgelegt.









Link kopiert



Wölfe haben im vergangenen Jahr zwar seltener Weiden in Baden-Württemberg aufgesucht, um ihren Hunger zu stillen. Die Zahl der Risse ist aber im Vergleich gestiegen, wie aus einer Auswertung des zuständigen Umweltministeriums hervorgeht. Demnach wurden im vergangenen Jahr in 15 Fällen insgesamt 42 Tiere nachgewiesen von Wölfen gerissen, im Jahr zuvor waren es noch 29 in 19 registrierten Fällen. Insgesamt wurden in den vergangenen drei Jahren 103 Tiere getötet und 25 verletzt, darunter vor allem Schafe und Ziegen, aber auch einzelne Rinder, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag.