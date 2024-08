Baden-Württemberg: Mehr Menschen ertrinken in Seen - oft allein und unsicher

Mehr Menschen ertrinken in Seen - oft allein und unsicher

1 Mit den zunehmend sonnigen Tagen nach bisher wechselhaften Wochen steigt laut DLRG auch die Gefahr von Badeunfällen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Schwüle Hitze, stechende Sonne, nur ein Wunsch: ins Wasser. Doch viele unterschätzen das Risiko und ertrinken. Dabei droht Gefahr vor allem dort, wo man sie weniger erwartet.









Link kopiert



Die meisten Menschen sind in Baden-Württemberg im laufenden Jahr und nach Erkenntnissen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in einem See ums Leben gekommen. Genaue Zahlen dazu gibt es bisher zwar noch nicht - die wollen die Lebensretter der DLRG am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Zwischenbilanz zu den tödlichen Badeunfällen vorlegen. Allein aus den baden-württembergischen Polizeiberichten dieses Jahres wird allerdings deutlich, dass die Zahl der Ertrunkenen in Seen die Zahl aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres noch übertrifft. Zwischen Januar und Juli 2023 waren laut DLRG 11 Menschen in Seen gestorben.