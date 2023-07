Dem Landesverband der Betriebskrankenkassen Süd zufolge stieg im Vergleich zum Jahr 2021 auch die Anzahl der Krankheitstage. Wo gibt es die wenigsten krankheitsbedingten Ausfalltage im Land? Und: Was ist der häufigste Grund für die Krankschreibungen?

In Baden-Württemberg waren laut einer aktuellen Erhebung 2022 mehr Arbeitnehmer krankgeschrieben als im Jahr zuvor. Der Krankenstand lag bei 5,3 Prozent gegenüber 4,1 Prozent im Vorjahr, wie der Landesverband Süd der Betriebskrankenkassen am Montag in Kornwestheim mitteilte.

Auch die Anzahl der Krankheitstage stieg laut der Erhebung: auf durchschnittlich 19,4 Kalendertage gegenüber 15,1 im Jahr 2021. Die wenigsten krankheitsbedingten Ausfalltage landesweit wies Stuttgart mit 14,9 auf, die meisten der Neckar-Odenwald-Kreis mit 23,1. Der häufigste Grund waren der Untersuchung zufolge Atemwegserkrankungen, gefolgt von Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychischen Störungen.

Die Betriebskrankenkassen analysieren seit über vierzig Jahren die krankheitsbedingten Fehlzeiten in Deutschland. Der Landesverband Süd nimmt die Interessen von 24 Betriebskrankenkassen und deren Pflegekassen mit Sitz in Baden-Württemberg und Hessen wahr. In den beiden Bundesländern sind 2,4 Millionen Bürger bei einer Betriebskrankenkasse versichert. (1711/17.07.2023)