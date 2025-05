Baden-Württemberg: Mails mit Bombendrohungen an hunderten Südwest-Schulen

Mails mit Bombendrohungen an hunderten Südwest-Schulen

Auch in Baden-Württemberg haben zahlreiche Schulen Mails mit Bombendrohungen erhalten. Ein Sprecher des Lagezentrums im Innenministerium nannte allein für den Montag die Zahl von etwa 180 gleichlautenden Mails - bislang sei ihm von einer Räumung von Schulgebäuden nichts bekannt. Das Landeskriminalamt ging von einer „unteren dreistelligen Zahl“ an Drohmails in den vergangenen Tagen aus. Man nehme jede Meldung ernst, habe bislang aber keine Anhaltspunkte für konkrete Gefahren, sagte ein Sprecher weiter. Ermittler im Südwesten gehen ebenso wie andere, ebenfalls von Drohmails betroffene Bundesländern von einem bundesweiten Phänomen und einem Zusammenhang mit den derzeit laufenden Abiturprüfungen aus. Ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts sagte, vieles deute auf eine gezielte, bundesweite Aktion hin. Die Inhalte der Mails seien sehr ähnlich. Zu Details wollte er sich nicht äußern.