Baden-Württemberg: Lokführerstreik – zahlreiche Fahrten fallen aus

1 Der Streik der GDL führt zu erheblich weniger Fahrten als üblich (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Lokführergewerkschaft GDL hat mit ihrem Streik bereits am Mittwochmorgen für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Baden-Württemberg gesorgt. Rund 80 Prozent der Fahrten fallen aus.









Die Lokführergewerkschaft GDL hat mit ihrem Streik bereits am Mittwochmorgen für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Baden-Württemberg gesorgt. Der Notfallfahrplan sei so angelaufen wie geplant, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen. Demnach bietet die Bahn nur 20 Prozent ihres üblichen Angebots an. Die GDL erwarte eine mindestens genauso hohe Streikbeteiligung wie bei den vergangenen Warnstreiks, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Genaue Zahlen gab es zunächst nicht.