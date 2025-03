Baden-Württemberg: Lehrerverband stellt Schwimmunterricht nach Urteil infrage

1 Wie geht es nach dem Urteil weiter? Foto: dpa/David Inderlied

Nach dem Urteil gegen zwei Lehrkräfte wegen des Tods eines Schülers im Schwimmunterricht ist die Verunsicherung groß. Ein Verband fragt sich, ob nun überhaupt weiter Schwimmen gelehrt werden kann.









Nach dem Urteil gegen zwei Pädagoginnen wegen des Todes eines siebenjährigen Schülers stellt der Lehrerverband VBE den Schwimmunterricht in Baden-Württemberg infrage. „Ist mit Blick auf das erfolgte Urteil der Schwimmunterricht überhaupt noch durchführbar?“, schreibt VBE-Chef Gerhard Brand in einem Brief an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und mehrere Bildungspolitiker im Landtag. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die „Südwest Presse“ darüber berichtet.