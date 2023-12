Baden-Württemberg: Lachgas – die neue und alte Partydroge

1 Lachgas wird offenbar vermehrt als Droge missbraucht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/WEISSENFELS, Markus

Der Zugang ist leicht, doch die Gefahren werden oft unterschätzt. Lachgas wird offenbar wieder vermehrt als Droge missbraucht.









Suchtberatungsstellen berichten von immer mehr Fällen, die Polizei Stuttgart spricht von einem „neuen Phänomen“ und auch beim LKA ist das Thema offenbar angelangt: Lachgas. In den sonst so liberalen Niederlanden ist das Gas bereits verboten, in Großbritannien wird an schärferen Regeln gearbeitet. In Deutschland – und auch in Baden-Württemberg - kann man das Gas einfach online bestellen oder sogar am Kiosk kaufen.