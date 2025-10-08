Baden-Württemberg: Kretschmann will Merkel mit Staufermedaille würdigen

Die frühere Kanzlerin soll Baden-Württembergs höchste Auszeichnung erhalten. Der Ministerpräsident zeigt damit seine langjährige Verbundenheit - Parteizugehörigkeit hin oder her.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Staufermedaille in Gold auszeichnen. Der höchste Orden des Landes Baden-Württembergs soll der 71-Jährigen am 9. Dezember verliehen werden, wie der „Staatsanzeiger“ berichtet. Merkel soll dem Vernehmen nach unter anderem für ihr Krisenmanagement ausgezeichnet werden. Das Staatsministerium machte dazu keine Angaben.