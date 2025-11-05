Diese zwei Städte in BW bieten kostenlose Kita-Plätze an

Kinderbetreuung muss man sich leisten können. In Stuttgart wurden zuletzt massive Erhöhungen befürchtet. Dabei zeigen zwei Kommunen im Südwesten, dass das Ganze auch kostenlos geht.
Wer in Baden-Württemberg Kinder bekommt, der muss absehbar mit einem mittelgroßen Loch im Geldbeutel rechnen. Denn anders als in manchen Bundesländern schlägt die Betreuung der Kleinen in den meisten Städten und Gemeinden mit mehreren Hundert Euro im Monat zu Buche – wie viel erhoben wird, ist Sache der jeweiligen Kommune.