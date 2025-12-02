Baden-Württemberg: Kirchen bleiben Ziele von Dieben – Schäden besonders hoch

Von eingeschlagenen Scheiben bis zu Brandstiftung – auch in Baden-Württemberg werden Kirchen zu Tatorten. Die Zahl der Fälle sinkt, doch die Schäden bleiben hoch.
Kirchen gelten vielen als Zufluchtsorte. Als Orte der Stille, der Andacht, des Gedenkens. Doch immer wieder werden sie auch zu Tatorten: Türen werden aufgehebelt, Scheiben eingeschlagen, Opferstöcke geleert, Gebetbücher zerfetzt. Einige deutsche Kirchen berichteten sogar von Fäkalien, die in Beichtstühlen entdeckt wurden. Neue Zahlen aus Baden-Württemberg zeigen, dass 2024 in Hunderten von Fällen in Kirchen und Kapellen eingebrochen und zerstört wurde – zwar gab es weniger Fälle als in den Jahren zuvor, die oft erheblichen Schäden aber bleiben hoch.