1 Das Sternchen ist den Gender-Gegnern ein Dorn im Auge. Foto: imago/dts Nachrichtenagentur

Kommt es in Baden-Württemberg im nächsten Jahr zu einer Volksabstimmung über das Gendern? Rund 14 000 Menschen fordern ein Verbot in Behörden sowie in Schulen und Hochschulen.









Die Debatte über das Reizthema Gendern nimmt weiter an Fahrt auf: Nicht nur in Bayern, wo Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kürzlich ein Gender-Verbot für Schulen und Behörden angekündigt hat, auch in Baden-Württemberg: So könnte Gendern im kommenden Jahr Thema einer Volksabstimmung im Südwesten werden.