Baden-Württemberg: In dieser Stadt verdient man am meisten

Stepstone, eines der größten Jobportale Deutschlands, hat seinen alljährlichen Gehaltscheck veröffentlicht: Wo verdient man am meisten? Eine Stadt in Baden-Württemberg liegt dabei auch deutschlandweit an der Spitze.

Die Inflation bleibt auf hohem Niveau, die Geldbeutel sind leer, bevor der Monat zu Ende ist. Derzeit herrscht angesichts der Krisenherde weltweit auch eine gewisse Kaufzurückhaltung, nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Branchen weiterhin zurückhaltend mit steigenden Löhnen sind. Es gibt jedoch Städte und Bundesländer, in denen man deutlich besser verdient als anderswo. Das Jobportal Stepstone hat nun den neuen Gehaltsreport 2024 veröffentlicht.

Demnach verdienen Menschen in Baden-Württemberg in Stuttgart am meisten. Auch deutschlandweit betrachtet belegt die südwestdeutsche Metropole einen der Spitzenplätze, was die Höhe des Verdienstes betrifft. So landet Stuttgart nach München auf Platz zwei des Rankings, noch vor Frankfurt am Main (3), Wiesbaden (4) und Bonn (5). Die Stuttgarter verdienen demnach im Durchschnitt 54.500 Euro jährlich, in München sind es 56.250 Euro.

In diesen Branchen gibt es sehr gute Gehälter

Auch Baden-Württemberg als Bundesland kann sich sehen lassen. Das Ländle schafft es auf Platz drei auf der Gehaltsskala. Hamburg und Hessen sind hier die Spitzenreiter. Berlin und Bayern belegen Platz vier und fünf.

Wer sich sicher sein möchte, dass er später gut verdient, tut gut daran, einen Blick in die Top-Verdienstbranchen zu werfen. Das sind folgende:

1. Bankwesen

2. Luft- und Raumfahrt

3. Pharmaindustrie

4. Wissenschaft und Forschung

5. Versicherungen

Am meisten verdienen Menschen in der Regel bei größeren Unternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeitende haben.

Der Gehaltsreport gibt zwar einen Einblick, wo sich in Deutschland am meisten verdienen lässt. Allerdings lässt er außer Acht, dass diese Städte auch nicht selten mit den höchsten Mietpreisen und Lebenshaltungskosten aufwarten. Laut Daten von Statista aus dem vierten Quartal 2023 führt München hier mit über 21 Euro für den Quadratmeter mit Abstand die Liste der teuersten deutschen Städte an, wenn es um die höchsten Mietpreise für Wohnungen geht – gefolgt von Berlin (2), Frankfurt am Main (3), Freiburg (4) und Stuttgart (5).

Betrachtet man nicht nur die Miethöhen, sondern generell die Lebenshaltungskosten, inklusive Energie- und Lebensmittelkosten, kommt laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auch hier München auf den Thron – gefolgt von Frankfurt und Stuttgart. Am günstigsten lebt es sich im sächsischen Vogtlandkreis sowie in Görlitz. Die erschwinglichste Region im Westen ist Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Doch hier verdient man auch weniger als in den Top-Städten.