1 In Baden-Württemberg gibt es immer weniger Hausärzte. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Schon jetzt fehlt es an Hausärzten im Land. Die Situation könnte sich verschlimmern, sagen Mediziner. Sie sehen die Versorgung gefährdet. Kann ein Krisengipfel alles wieder einrenken?









Einen Krisengipfel zur hausärztlichen Versorgung fordern die Hausärzte im Land. In einem am Freitag in Stuttgart veröffentlichten offenen Brief an Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) heißt es: „Wenn auch in Zukunft eine hochwertige hausärztliche Versorgung für die Patientinnen und Patienten gewährleistet sein soll, muss jetzt gehandelt werden.“ Schon jetzt sei die hausärztliche Versorgung im Land akut gefährdet.