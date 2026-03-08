Landtagswahl 2026 Baden-Württemberg hat gewählt - was man jetzt wissen muss

Die Ära Winfried Kretschmann endet - nach 15 Jahren. Der Wahlkampf in Baden-Württemberg war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Was folgt aus dem Wahlergebnis und wie geht es im Land weiter?