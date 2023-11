1 Wird es am Wochenende schneien? Foto: dpa/Thomas Warnack

Am Wochenende erwarten Meteorologen Schneefall in Baden-Württemberg. In welchen Regionen könnte die weiße Pracht auch liegen bleiben? Das sind die Aussichten.









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Samstagabend und den Sonntag Schnee in Baden-Württemberg. Die von Norden heranziehenden Niederschläge könnten - sobald die Sonne untergeht - im Bergland für eine Schneedecke sorgen, sagte Kai-Uwe Nerding vom DWD in Stuttgart der dpa am Samstag.