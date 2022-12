1 Schnee liegt auf den Dächern von Wohnhäusern in einem Teilort von Rottweil. Foto: dpa/Silas Stein

Es schneit in Baden-Württemberg – der deutsche Wetterdienst berichtet von bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Und es soll noch mehr kommen.















Im Süden Baden-Württembergs hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) habe es seit Freitagvormittag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee gegeben. Schwerpunkte seien der Südschwarzwald und Oberschwaben.

Bis Sonntagvormittag erwarten die Meteorologen im Süden des Landes weitere ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Im Südschwarzwald, in Oberschwaben und im Allgäu seien auch bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. In den Schneegebieten sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zudem mit Glätte zu rechnen.