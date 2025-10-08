Baden-Württemberg: Hagel drängt Grüne zu Kurswechsel beim Verbrenner-Aus

CDU-Chef Hagel fordert von den Grünen vor dem „Autogipfel“ im Kanzleramt klare Kante beim Verbrenner-Aus. Der Ministerpräsident will mehr Flexibilität für die Branche.
Vor dem „Autogipfel“ im Kanzleramt am Donnerstag gibt es im Südwesten erneut eine Debatte über das in der EU geplante Verbot neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 - und Druck, dieses Ziel zumindest zu lockern. Die CDU drängt seit einiger Zeit darauf, das Verbrenner-Aus zu kippen. „Baden-Württemberg muss Autoland bleiben. Das ist unser Ziel“, sagte CDU-Landeschef Manuel Hagel.