1 Schon am Pfingstsonntag sollte es einzelne Gewitter geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexander Wolf

Ungemütliches Wetter wird für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhergesagt. Trotz teilweise kräftigen Regens und lokalen schweren Gewittern besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr.









Regen und Gewitter: Die Menschen in Baden-Württemberg können sich in den kommenden Tagen weiterhin auf nasses Wetter einstellen. Schon am Pfingstsonntag sollte es einzelne Gewitter geben, insbesondere im Norden des Ländles, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die meiste Chance auf Sonne gab es weiter südlich.