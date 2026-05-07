Baden-Württemberg: Frauenleiche in Auto entdeckt – mögliches Verbrechen

1 Die Polizei befindet sich nach dem Fund einer Frauenleiche im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa Ein Passant findet in Baden-Württemberg eine tote Frau in einem Auto. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.







Link kopiert



Bad Rappenau - Auf einem Feldweg in Baden-Württemberg ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche wurde demnach am Morgen von einem Passanten in der Stadt Bad Rappenau bei Heilbronn entdeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.