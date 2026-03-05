Baden-Württemberg: Franziska Hagel und Günther Oettinger mischen den Wahlkampf auf

Mit jeder Umfrage wächst die Spannung vor der Wahl. Jetzt ist Franziska Hagel ihrem Mann beigesprungen. Günther Oettinger gibt schon Ratschläge für das neue Kabinett.
Vier Tage vor der Wahl hat sich sogar Franziska Hagel unter die Wahlkämpfer gemischt. Das war nun wirklich nicht zu erwarten, weil die Ehefrau des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel bisher stets betont hat, dass sie sich bei der politischen Karriere ihres Mannes im Hintergrund halten wolle. Doch jetzt hat sie der „Bunten“ erklärt, dass sie ihren Ehemann trotz des viel kritisierten Rehaugen-Videos von vor acht Jahren „sofort wieder heiraten“ würde. Seine Aussage von damals habe sie seinerzeit nicht gut und nicht zu ihm passend gefunden. Dass sie „mal solche Wellen schlägt, hätte ich, ganz ehrlich gesagt, nicht gedacht.“