Baden-Württemberg-Finale: SC Freiburg und TSG Hoffenheim zu Gast in Straubenhardt

Am Samstag suchen die drei Fußballverbände aus Württemberg, Nordbaden und Südbaden die besten D-Jugend-Teams – in der Straubenhardthalle.

An diesem Samstag treffen in Straubenhardt die besten D‑Junioren- und D‑Juniorinnen‑Teams aus Württemberg, Baden und Südbaden aufeinander. Beim großen Baden‑Württemberg‑Finale des Talentiade‑Cups spielen die qualifizierten Mannschaften um den Landestitel und den Abschluss einer langen Wettbewerbsrunde, die über Bezirks‑ und Verbandsebene bis ins BW‑Finale geführt hat.

Bei den männlichen Junioren vertreten der FSV Bietigheim-Bissingen, der FC Wangen, der VfL Kirchheim unter Teck und der FV Ravensburg den Württembergischen Fußballverband. In der Gruppe A trifft der FSV Bietigheim‑Bissingen gemeinsam mit dem FC Wangen auf den VfR Mannheim (Baden) und den SC Freiburg (Südbaden). Die Gruppe B setzt sich aus dem VfL Kirchheim und dem FV Ravensburg sowie Astoria Walldorf (Baden) und dem FV Lörrach-Brombach (Südbaden) zusammen.

Bei den Juniorinnen spielen die SG Baindt/Blitzenreute/Fronthofen und der SV Horrheim für den WFV. Sie treffen auf die TSG Hoffenheim (Baden) und den Hegauer FV (Südbaden).

Beginn um 11 Uhr

Die Gruppe A der Junioren startet in der Straubenhardthalle um 11 Uhr, die Gruppe B folgt um 11.26 Uhr. Um 12 Uhr greifen erstmals die Juniorinnen ins Turnier ein. Anschließend wechseln sich Junioren‑ und Juniorinnenspiele im regelmäßigen Rhythmus ab. Ab kurz nach 15 Uhr stehen die Halbfinals auf dem Programm, bevor ab 16.30 Uhr die beiden Finalspiele stattfinden.

Die Siegerehrungen bilden anschließend den Abschluss des Turniertages.