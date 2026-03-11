Baden-Württemberg-Finale: SC Freiburg und TSG Hoffenheim zu Gast in Straubenhardt

Am Samstag suchen die drei Fußballverbände aus Württemberg, Nordbaden und Südbaden die besten D-Jugend-Teams – in der Straubenhardthalle.
An diesem Samstag treffen in Straubenhardt die besten D‑Junioren- und D‑Juniorinnen‑Teams aus Württemberg, Baden und Südbaden aufeinander. Beim großen Baden‑Württemberg‑Finale des Talentiade‑Cups spielen die qualifizierten Mannschaften um den Landestitel und den Abschluss einer langen Wettbewerbsrunde, die über Bezirks‑ und Verbandsebene bis ins BW‑Finale geführt hat.