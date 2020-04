Baden-Württemberg Fast 24.000 Corona-Infizierte im Land

Stuttgart - Am Karsamstag (11. April) wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg weitere 460 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 23.938 an.