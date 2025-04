Baden-Württemberg: Experten beraten über Ameiseninvasion

Ingenieurin aus Baden-Württemberg An FSME erkrankt – ein Zeckenstich ändert Julias Leben

Julia B. entdeckt im Juni 2019 eine Zecke an ihrem Körper. Vier Wochen später kann sie nur gestützt in die Notaufnahme gehen. Die Ingenieurin erkrankt an FSME, eine Entzündung des Gehirns. Arbeiten wie früher? Dafür gibt es kaum Hoffnung.