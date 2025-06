Baden-Württemberg: Es scheint fast nur die Sonne - Hitzewelle naht

1 Der Wetterdienst warnt vor großer Hitze. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa/Thomas Warnack Aus Sommer wird Hochsommer! Das Wochenende lockt mit viel Sonne und knallblauem Himmel. Der Wetterdienst warnt aber auch vor großer Hitze.







Auf den Südwesten rollt eine Hitzewelle zu und die Sonne brennt vom Himmel. „Wir erwarten am Samstag bis zu 33 Grad, am Sonntag sogar nahe 35 Grad“, sagte in Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Außerdem warnte er vor einer starken Hitzebelastung, die bis Wochenmitte weiter zunehme: Dann legt der Sommer noch eine Schippe drauf und wartet mit Temperaturen bis zu 38 Grad auf. „Am Mittwoch erreichen wir den Höhepunkt der Hitzewelle.“