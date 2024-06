1 Im Süden Baden-Württembergs kommt es in den kommenden Tagen wieder zu Regen und Gewittern. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Nach den Unwettern in den vergangenen Tagen kommt es im Süden von Baden-Württemberg erneut zu Regen und Gewittern. Eine Prognose.









Link kopiert



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält erneute Unwetterwarnungen in den kommenden Tagen für möglich. Von Donnerstagnachmittag bis Freitag sei vom Hochrhein bis nach Oberschwaben mit lokalen Gewittern mit Hagel, stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen, teilte der DWD am Donnerstag mit. Dabei könne es auch zu unwetterartigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.