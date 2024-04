1 Auch am Freitag kommt es zu Nahverkehrsstreiks in sieben Südwest-Städten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Zahlreiche Fahrgäste im ÖPNV schauen auch am Freitag in die Röhre: Ein Verdi-Streik nimmt den Nahverkehr in mehreren großen Südwest-Städten ins Visier. Betroffen sind auch wieder Abiturienten.









Fahrgäste von Bussen und Bahnen im Nahverkehr in mehreren Städten Baden-Württembergs müssen sich am Freitag erneut Alternativen suchen. Wie bereits am Donnerstag bestreikt die Gewerkschaft Verdi sieben kommunale Nahverkehrsunternehmen. Betroffen sind neben der Landeshauptstadt Stuttgart auch Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie die Gewerkschaft Anfang der Woche mitteilte.