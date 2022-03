1 Die Ermittler gingen gegen mutmaßliche Impfpassfälscher vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Ermittler im Südwesten sind mit einer Razzia gegen Impfpassfälscher vorgegangen. Insgesamt wurden 13 Objekte in Heidelberg und Mannheim sowie den Landkreisen Rhein-Neckar und Heilbronn durchsucht.















In Baden-Württemberg sind Ermittler mit einer Razzia gegen Impfpassfälscher vorgegangen. Insgesamt wurden 13 Objekte in Heidelberg und Mannheim sowie den Landkreisen Rhein-Neckar und Heilbronn durchsucht, wie das Mannheimer Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Dabei beschlagnahmten die Beamten unter anderem eine Vielzahl mutmaßlich gefälschter klassischer und digitaler Impfausweise sowie mehrere Blankobescheinigungen einer Schnellteststation.

Zuvor waren demnach 17 Durchsuchungsbeschlüsse gegen Tatverdächtige im Alter von 14 bis 80 Jahren erlassen worden. Mittels falscher Dokumente sollen diese versucht haben, ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Mitarbeiter von Apotheken informierten den Angaben zufolge die Polizei in der Mehrheit der Ermittlungsverfahren über den Versuch der Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauerten an.