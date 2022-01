Mit Patient an Bord Lkw-Fahrer will Rettungswagen in Schwenningen zur Seite stellen

Die Besatzung eines Rettungswagens in Schwenningen dürfte ihren Augen nicht getraut haben. Während sie in der Ambulanz einen Notfallpatienten versorgen, steigt plötzlich ein fremder Lastwagenfahrer ein und will das Fahrzeug zur Seite stellen – weil es ihn wohl bei einer Anlieferung störte.