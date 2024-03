Baden-Württemberg: Ein Vorgeschmack auf den Frühling – das Wetter im Überblick

1 Die ersten Märztage zeigen sich in Baden-Württemberg besonders frühlingshaft (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Das Wochenende in Baden-Württemberg wird frühlingshaft und sonnig. Der Deutsche Wetterdienst gibt den Überblick zum Wochenende und zum neuen Wochenstart.









Beim Spazierengehen die Jacke Zuhause lassen oder das erste Eis im Freien genießen? Das können die Menschen in Baden-Württemberg an diesem frühlingshaften Wochenende. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart sagte, erwartet das Bundesland „wunderschönes Wetter aufgrund einer deutlichen wärmeren Luftmasse, die aus Südwesten einströmt und von einem Föhn unterstützt wird, der zusätzlich zur Erwärmung beiträgt“.