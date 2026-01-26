Baden-Württemberg: Ein entzaubertes Land

Das Musterland leidet unter den globalen Krisen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, kommentiert Reiner Ruf.
Baden-Württemberg leuchtet nicht mehr. Das Land versinkt im Mittelmaß. Die industrielle Substanz schmilzt dahin. Unser Wohlstand gründet in der Innovationskraft seiner Unternehmen; deren Zukunft liegt im Ungewissen. Kulturell flackert da und dort eine Kerzenflamme, doch das Licht dringt nicht recht durch. Nur bei den Universitäten und Forschungsinstituten sind wir an der Spitze mit dabei.