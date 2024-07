Baden-Württemberg: Dutzende Hauseigentümer nutzen Beratungsprämie vom Land

1 Einfamilienhäuser sind die bevorzugte Wohnform im Südwesten. Sie sind wegen ihres Flächenverbrauchs umstritten. Doch sie können auch eine stille Reserve für Nachverdichtung sein. Foto: dpa/Uli Deck

Älteren Menschen wird das Eigenheim oft zu groß - junge Menschen suchen händeringend Wohnraum. Um beiden Parteien zu helfen, unterstützt die Landesregierung Beratungen durch Architekten.









Wohnraum schaffen, Einfamilienhäuser teilen oder umbauen - dazu bietet das Land Baden-Württemberg seit April 2023 eine Prämie für Beratungen durch Architekten an: 37 solcher Beratungen haben bis Mitte Juni stattgefunden, teilte das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mit. 32 Beratungen sind demnach bereits abgerechnet, fünf Anträge sind noch in Bearbeitung. Das Land zahlt pro Antrag 400 Euro. Insgesamt bieten bisher neun Städte und Gemeinden diese Möglichkeit an, wie Konstanz, Ludwigsburg, Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und Berkheim (Kreis Biberach). Jede Kommune entscheidet für sich, ob sie das Angebot macht.