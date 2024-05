1 Es bleibt ungemütlich im Südwesten. (Archivbild) Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Schauer, Gewitter und Wind: In den kommenden Tagen bleibt es durchwachsen im Südwesten. Der DWD erwartet teils heftigen Starkregen.









In den kommenden Tagen bleibt das Wetter im Südwesten weiter durchwachsen. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auf Schauer und Gewitter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.