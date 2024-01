Baden-Württemberg: Brand in Wohnhaus - drei Tote und Menschen in Lebensgefahr

Brand in Wohnhaus - drei Tote und Menschen in Lebensgefahr

1 Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Markgröningen nahe Ludwigsburg kommen drei Bewohner ums Leben. Die Feuerwehr kann nur noch ihre Leichen bergen. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr.









Markgröningen - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind in der Nacht ersten Erkenntnissen zufolge drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Zudem gebe es einen Leichtverletzten, sagte ein Polizeisprecher. Anfangs war die Polizei von drei lebensgefährlich verletzten Menschen ausgegangen. Wie sie weniger später mitteilte, wurden auch drei Hunde tot geborgen.