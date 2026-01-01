Baden-Württemberg: Drei Menschen sterben bei Bränden in der Silvesternacht

In der Nacht zum 1. Januar sind in Baden-Württemberg drei Menschen bei verschiedenen Bränden ums Leben gekommen.
An Silvester sind im Südwesten bei mehreren Bränden drei Menschen ums Leben gekommen. Die Brände hätten sich am Mittwoch im Tagesverlauf und am Abend in Bonndorf und Lenzkirch im Schwarzwald sowie in Giengen an der Brenz ereignet, wie Innenministerium und Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. In allen Fällen sei die Ursache noch ungeklärt. Zu den Opfern konnte das Ministerium zunächst keine Angaben machen.