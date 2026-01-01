Baden-Württemberg: Drei Menschen sterben bei Bränden in der Silvesternacht

In der Nacht zum 1. Januar sind in Baden-Württemberg drei Menschen bei verschiedenen Bränden ums Leben gekommen.

An Silvester sind im Südwesten bei mehreren Bränden drei Menschen ums Leben gekommen. Die Brände hätten sich am Mittwoch im Tagesverlauf und am Abend in Bonndorf und Lenzkirch im Schwarzwald sowie in Giengen an der Brenz ereignet, wie Innenministerium und Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. In allen Fällen sei die Ursache noch ungeklärt. Zu den Opfern konnte das Ministerium zunächst keine Angaben machen.

Vom Fall in Bonndorf ist bisher bekannt, dass ein Mann bei Löscharbeiten eines Brandes leblos in seiner Wohnung gefunden wurde. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus gegen 21.30 Uhr im Bereich eines Balkons ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude sei in Vollbrand geraten, mehrere Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Sachschaden werde auf 800.000 Euro geschätzt. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Brände am Silvestermorgen

Die Feuer in Lenzkirch und Giengen ereigneten sich Polizeiangaben zufolge bereits früher. In Lenzkirch brach gegen 6.00 Uhr morgens ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr habe 14 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Ein 68-jähriger Mann sei tot in der Wohnung gefunden worden, in der der Brand ausgebrochen war.

In Giengen habe um 9.50 Uhr ein Gebäude gebrannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine Frau sei ums Leben gekommen. Die Ursache sei noch ungeklärt.

Insgesamt waren in der Nacht im ganzen Land zahlreiche Feuer ausgebrochen. Es habe bei Bränden mehrere Verletzte gegeben, berichtete das Ministerium.