Baden-Württemberg Diese Corona-Lockerungen gelten ab Montag

Die geänderte Verordnung enthält noch weitere Lockerungen, die aber erst im Laufe der kommenden Wochen in Kraft treten sollen. Vom 29. Mai an dürfen etwa auch Hotels wieder Touristen aufnehmen und Freizeitparks ihre Tore öffnen. Vom 2. Juni an können alle öffentlichen und privaten Sportanlagen wieder öffnen. In Schwimm- und Hallenbädern dürfen zumindest Schwimmkurse angeboten und Prüfungen abgenommen werden.

