Baden-Württemberg-Derby HBW zieht Kürzeren gegen Rhein-Neckar Löwen

Bis zu Lukas Saueressigs 11:9 verteidigte der HBW seinen Zwei-Tore-Vorsprung doch dann steigerten sich die Löwen in der Defensive, wurden wesentlich aggressiver. Im Positionsangriff tat sich die Bürkle-Sieben, die bis dahin in der Offensive nahezu fehlerfrei agierte, nun weitaus schwerer, leistete sich einige Ballverluste.

Die Hausherren nutzten die Unzulänglichkeiten, um das Spiel zu drehen. Zwar legte Marcel Niemeyer noch einmal für die Gäste vor (13:12/ 25.), aber in den verbleibenden Minuten vor der Pause gelang allein Scott, der im zweiten Abschnitt wegen einer Fußverletzung raus musste, noch ein Treffer für den HBW. Die Löwen netzten noch viermal ein und nahmen somit einen 16:14-Vorsprung mit in die zweite Hälfte.

Einseitiges Spiel in der zweiten Hälfte

Und in der rannte der HBW mal so ruckzuck ins Verderben. Vorne fiel dem Team nichts ein, technische Fehler waren die Folge, und die Löwen zogen per 5:1-Lauf davon, den Schmid mit dem 21:15 abschloss (35.). Als der Schweizer auf 26:18 erhöht hatte, war das Ding gegessen, Bürkle erkannte die Situation, setzte nun auf zahlreichen Positionen auf seine zweite Reihe – und bei den Löwen war das nicht anders. Albin Lagergren brachte mit dem 29:19 zehn Treffer Differenz aufs Score-Board. Am Ende zogen die Gäste mit 26:37 den Kürzeren. "Gut mitspielen und zu gewinnen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die ersten 25 Minute waren gut, aber wir müssen einen Schritt darüber hinaus machen", sagte HBW-Trainer Bürkle nach einem in der zweiten Halbzeit einseitigen Spiel.

Rhein-Neckar Löwen: Katsigiannis, Späth (ab 18.); Schmid (7), Gensheinmer (4), Veigel (1), Kirkelökke (1), Lagarde (2), Patrail, Tollbring, Ahouansou (3), Abutovic, Lagergren (5), Groetzki (5/1), Baena Gonzalez, Gislason (1), Nilsson (7). HBW Balingen-Weilstetten: Jensen, Ruminsky (ab 40.); Zobel (3), Niemeyer (1), Lipovina (4), Kirveliavicius, Thomann (2), Nothdurft (2), Wiederstein (1), Grétarsson (5/4), Diebel (2), Schoch (2), Scott (2), Saueressig (3), Heinzelmann, Strosack.