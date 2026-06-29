Baden-Württemberg: Darum geben Kommunen Zehntausende Euro für Tampons aus

Viele Kommunen im Südwesten bieten kostenlos Binden und Tampons an. Warum das so ist, wie viel sie dafür ausgeben - und welche Chancen die Angebote in Zeiten klammer Kassen haben.
Kostenlose Binden und Tampons in Schulen, Rathäusern oder öffentlichen Toiletten: Zahlreiche Kommunen im Südwesten haben das Angebot in den vergangenen Jahren geschaffen - Tendenz steigend. „Fehlender oder erschwerter Zugang zu Menstruationsprodukten kann die gesundheitliche Versorgung, soziale Teilhabe sowie Bildungs- und Arbeitschancen beeinträchtigen - insbesondere bei Menschen mit geringem Einkommen“, teilt das Sozialministerium dazu mit.