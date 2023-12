Baden-Württemberg: Bis zu minus 20 Grad möglich – DWD warnt vor Glätte

1 Der DWD warnt vor Glätte. Foto: dpa/Andreas Rosar

Im Schwarzwald, auf der Alb und südlich davon ist in den nächsten zwei Nächten vermehrt Frost möglich. Mancherorts können die Temperaturen laut DWD auf bis zu minus 20 Grad sinken.









An vielen Orten in Baden-Württemberg müssen sich die Menschen auch am Sonntag auf Glätte einstellen. Der Schnee vom Samstag könne am Sonntagvormittag zusammen mit gefrierendem Sprühregen oder überfrierender Nässe vermehrt zu Glätte führen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Schneien werde es nur noch vereinzelt und auch die Sonne lasse sich blicken.