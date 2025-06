1 Blitze zucken über Stuttgart – der Deutsche Wetterdienst erwartet Gewitter. Foto: Andreas Rosar/dpa/Andreas Rosar Erst wird es noch einmal richtig heiß - dann kündigt der Deutsche Wetterdienst Regenschauer und Gewitter an. Zum Wochenende dürfen sich Ausflügler wieder über viel Sonne freuen.







Erst kommt die Hitze, dann das Gewitter: In Baden-Württemberg wird es am Mittwoch zunächst noch einmal richtig warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem im Westen vor Hitze. Demnach werden viel Sonne und Temperaturen bis zu 36 Grad am Rhein erwartet.