1 Der Stuttgarter Hauptbahnhof am Mittwoch – auch am Donnerstag sollen hier kaum Züge verkehren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch am Donnerstag bremst der GDL-Streik den Verkehr auf der Schiene massiv aus. In Baden-Württemberg greift nur ein Notfallplan.









Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt weiter für massive Zugausfälle im Fern- und Regionalverkehr in Baden-Württemberg. Wie ein Sprecher der GDL sagte, sollten am Donnerstagmorgen nur knapp 20 Prozent der Züge fahren. Das sei für Reisende eine Katastrophe. Für den Mittag kündigte der Sprecher eine Veranstaltung vor dem Mannheimer Hauptbahnhof an.