3 Am frühen Abend fährt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe an einer Bahnhaltestelle. Foto: Marco Krefting/dpa

In der Stuttgarter Innenstadt fährt ein Auto in eine Menschengruppe an einer U-Bahn-Haltestelle. Drei Menschen werden lebensgefährlich verletzt.









Link kopiert



Stuttgart - Bei dem Vorfall in Stuttgart, bei dem ein Auto in der Innenstadt in eine Menschengruppe fuhr, sind nach Auskunft der Feuerwehr drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurden darüber hinaus mehrere Menschen leicht verletzt.