Baden-Württemberg: Ausgerechnet im Sommer: Mehr Menschen erkältet

Husten und Schnupfen, ausgerechnet im Sommer? So geht es nach Daten der Techniker Krankenkasse (TK) Zehntausenden von Menschen in Baden-Württemberg. Demnach waren für jeden vierten der rekordverdächtig vielen Fehltage seit Januar Infektionen der Atemwege verantwortlich. „Die aktuellen Junizahlen zeigen, dass der Krankenstand aufgrund von Erkältungsdiagnosen gegenüber Mai sogar wieder etwas ansteigt“, sagte Nadia Mussa, die Leiterin der TK-Landesvertretung Baden-Württemberg. „Das spricht für eine Sommerwelle, die so im letzten Jahr nicht zu beobachten war.“