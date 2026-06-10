Baden-Württemberg: AfD-Abgeordneter spricht im Landtag von „Badensern“

Der AfD-Abgeordnete Uwe von Wangenheim spricht im Landtag von „Badensern“. Der Begriff ist mindestens flapsig – die Landesvereinigung Baden empfindet ihn sogar als Herabwürdigung.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe von Wangenheim aus dem Wahlkreis Geislingen hat am Mittwoch im Plenum das Wort „Badenser“ in den Mund genommen – und damit amüsierte bis irritierte Reaktionen unter Parlamentariern ausgelöst. Beim Thema Bürokratieabbau solle auf den gesunden Menschenverstand von Schwaben und „Badensern“ vertraut werden, so von Wangenheim. Auch wenn das womöglich anerkennend gemeint war: Er handelte sich dadurch Zwischenrufe ein. Und eventuell noch mehr Ärger.