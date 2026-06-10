Baden-Württemberg: AfD-Abgeordneter spricht im Landtag von „Badensern“

Der AfD-Abgeordnete Uwe von Wangenheim spricht im Landtag von „Badensern“. Der Begriff ist mindestens flapsig – die Landesvereinigung Baden empfindet ihn sogar als Herabwürdigung.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe von Wangenheim aus dem Wahlkreis Geislingen hat am Mittwoch im Plenum das Wort „Badenser“ in den Mund genommen – und damit amüsierte bis irritierte Reaktionen unter Parlamentariern ausgelöst. Beim Thema Bürokratieabbau solle auf den gesunden Menschenverstand von Schwaben und „Badensern“ vertraut werden, so von Wangenheim. Auch wenn das womöglich anerkennend gemeint war: Er handelte sich dadurch Zwischenrufe ein. Und eventuell noch mehr Ärger.

Landesvereinigung findet Begriff abwertend Während die von Badenern oft als Schmähung empfundene Bezeichnung im Parlament auch trockene Lacher ausgelöst hatte, findet man den Vorfall bei der Landesvereinigung Baden in Europa, die sich für badische Belange einsetzt, überhaupt nicht witzig. „In der Landesvereinigung empfinden wir die Bezeichnung ,Badenser‘ als abwertend“, sagte Peter Koehler, der Vorsitzende der Landesvereinigung, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir bezeichnen uns selbst nicht so und sprechen die heute in Baden wohnhafte Bevölkerung als Badener und Badenerinnen an.“

Dabei ist Koehler klar, dass das Wort „Badenser“ manchmal ohne böse Absicht verwendet wird. „Von einem gewählten Volksvertreter erwarten wir aber durchaus, sich mit dem Begriff ,Badenser‘ vorab auseinanderzusetzen“, sagte er. Wenn schon der Duden diesen Begriff als abwertend definiere, sei die Verwendung der Bezeichnung durch Herrn von Wangenheim „im besten Fall mit seiner Unkenntnis“ zu erklären.

Auch Winfried Hermann lag sprachlich schon daneben

Der Verein werde sich das Protokoll genau anschauen und von Wangenheim gegebenenfalls auf seinen Fehltritt hinweisen – wie dies beispielsweise schon geschehen sei, als der ehemalige Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einmal von „Gelbfüßlern“ gesprochen habe. Die Landesvereinigung habe damals auch ihn kritisiert.